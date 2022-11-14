إيران: دعوات للعسكريين العرب للانشقاق وتظاهرات وتجمعات في مقابر المدن

دعا عضو المكتب السياسي لـ”حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي”، حافظ الفاضلي، في بيان، العسكريين في صفوف القوات المسلحة الإيرانية إلى الانشقاق، معربا عن استعداد الحزب لمساعدة المنشقين على الوصول إلى مناطق آمنة خارج إيران.

يذكر أن حزب التضامن الديمقراطي الأحوازي هو الحزب العربي الحليف للأحزاب الكردية والتركية الآذرية والبلوشية والتركمانية واللورية في “مؤتمر شعوب إيران الفدرالية”، وله تحالفات مع أحزاب إيرانية تعترف بحقوق الشعوب غير الفارسية في إيران.

وفي السياق، تجددت التجمعات في عدة مدن إيرانية، ليل أمس، في مطلع الأسبوع التاسع على اندلاع أحدث احتجاجات عامة تهز إيران منذ 16 سبتمبر الماضي.

واستمرارا “للانتفاضة” الشعبية للإيرانيين وتزامنا مع الذكرى السنوية لاحتجاجات نوفمبر 2019، صدرت دعوات مختلفة لتنظيم مظاهرات وتجمعات في مقابر المدن الإيرانية اليوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

وأعلنت مجموعة “شباب أحياء طهران” في بيان، الدعوة للخروج في مظاهرات غدا الثلاثاء. وكتبت: “سنحول الشارع إلى جحيم للمغتصبين ونصرخ بغضب في وقت واحد وفي كل الأحياء”. وجاء في هذه الدعوة أن “الشارع لا يزال سبب انتصاراتنا. اقتربت نهاية الظالم ونظامه السفاح”.

كما أعلنت مجموعة شباب أحياء مدينة كركان، شمالي إيران، أنهم سينظمون غدا الثلاثاء في الساعة الخامسة مساء، مظاهرات في جميع الساحات الرئيسية للمدينة، وأكدوا أن استمرار الكفاح الميداني ضرورة حيوية.