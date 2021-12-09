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إيران.. رفع العقوبات سيفتح الطريق لتحقيق تقدم كبير في مفاوضات "النووي"

10 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 10 - ديسمبر - 2021 12:17 صباحًا
أرشيفية لمفاوضات فيينا

أرشيفية لمفاوضات فيينا

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أكد كبير مفاوضي إيران علي باقري كني أن رفع العقوبات عن بلاده سيفتح الطريق أمام تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بالالتزامات النووية.

وأوضح باقري كني في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي أن الخلافات بشأن رفع العقوبات تتطلب من الطرف الآخر إرادة واستعداداً جديين.

ولم يستبعد المسؤول الإيراني التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن بلاده “لا ترى عقبات أمام ذلك إن توافرت الأرضية الملائمة”.

وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، أن لدى الجانبين “إرادة جادة لاستمرار المحادثات”، وقال إن “مجرد تحلي الطرفين بتلك الإرادة فهذا يعني أنهما يسعيان إلى تقارب في وجهات النظر”.

وحول الدور الأمريكي، قال باقري كني إن الولايات المتحدة تمارس أدوارا “تخريبية وغير بناءة” خلال سير المفاوضات.

وكانت اللجنة المشتركة أنهت جولة من التفاوض حول ملف إيران النووي اليوم في فيينا، وسط أجواء وصفتها مصادر مقربة من فريق التفاوض الإيراني بأنها إيجابية.

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