الأربعاء 11 صفر 1444 ﻫ - 7 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران: روسيا طلبت رفع حجم الترانزيت إلى 50 مليون طن

منذ 31 دقيقة
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2022 12:47 مساءً
علم إيران

علم إيران

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الطرق وإعمار المدن الإيراني، رستم قاسمي، أن “هناك عقداً مع روسيا لترانزيت 20 مليون طن من السلع سنويا”، لافتا إلى أن “روسيا طلبت رفع الحجم إلى 50 مليون طن”.

وتحدث الوزير رستم قاسمي عن مذكرات التفاهم التي وقعتها إيران مع الدول الأخرى للاستفادة من قدرة ممرات الترانزيت في البلاد قائلا: “وفقا للتقارير، هناك 200 مليون طن من ترانزيت البضائع في المنطقة، واجتذاب نصف هذه الكمية، سيعود للبلاد بعوائد مناسبة جدا”.

وتابع قاسمي: “لدينا الآن عقد مع روسيا لترانزيت 20 مليون طن، وهناك خطة لرفع الرقم إلى 50 مليون طن بناء على طلب روسيا”، مضيفا: “سنعمل في إطار خطة لفترة 4 أعوام على تطوير الممرات الرئيسية للبلاد في مجال البنية التحتية، بحيث تمر بضائع الترانزيت في المنطقة عبر إيران بواسطة ممر شمال – جنوب، وممر شرق – غرب”.

    المزيد من أخبار العالم

    فلاديمير بوتين
    بوتين معلقاً على تعيين ليز تراس رئيسة وزراء لبريطانيا: بعيدة كل البعد عن الديمقراطية
    فلاديمير بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بوتين: تحديد سعر الغاز الروسي خطوة "غبية"
    نفق الهروب للأسرى الستة
    الذكرى السنوية الأولى لعملية جلبوع.. تفاصيل مثيرة حول هروب الأسرى الستة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
    تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
    مسبح
    اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
    الإمارات
    الإقامة الخضراء.. الإمارات تصدر تعديلات "جوهرية" تتعلق بدخول وإقامة الأجانب