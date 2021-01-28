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إيران.. زلزال بقوة 4.1 يضرب محافظة لرستان غرب البلاد

28 - يناير - 2021
هزة

هزة

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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر مدينة ”درود“ التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران ،حسب ما أعلنه التلفزيون الحكومي الإيراني.

وذكر التلفزيون أن ”الزلزال وقع في الساعة 10:54 من صباح الخميس وبعمق 10 كيلومترات في مدينة درود بمحافظة لرستان“، مضيفاً أن ”سكان المقاطعات الحدودية مع لرستان شعروا بالزلزال“.

ولم ترد أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر جراء هذا الزلزال.

وتقع مدينة“درود“ شرق محافظة لرستان، ويبلغ عدد سكانها قرابة 452 ألف نسمة، وهي ثالث مدينة من حيث عدد السكان في المحافظة بعد خرم آباد وبروجرد، وثامن مدينة اكتظاظا بالسكان في إيران.

وإيران التي تقع على خطوط صدع رئيسية هي واحدة من الدول الأكثر عرضة للزلازل في العالم.

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