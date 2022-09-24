إيران ستتخذ "الرد المناسب" على خفض أوكرانيا مستوى العلاقات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن طهران تخطط لاتخاذ “الرد المناسب” إزاء قرار أوكرانيا خفض العلاقات معها بسبب ما تردد عن إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن أوكرانيا يجب أن “تكف عن الخضوع لتأثير أطراف ثالثة تسعى لتدمير العلاقات بين البلدين”.

كانت أوكرانيا قد ذكرت أمس الجمعة أنها قررت سحب اعتماد سفير إيران وكذلك تقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية في كييف بشكل كبير بسبب إمداد طهران القوات الروسية بطائرات مسيرة، في خطوة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها “تواطؤ مع الشر”.

وقال كنعاني إن قرار أوكرانيا “استند إلى تقارير غير مؤكدة ونتج عن ضجة إعلامية من قبل أطراف أجنبية”.

ولم يشر كنعاني مباشرة إلى الطائرات الميسرة. ونفت إيران في السابق تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكن صحيفة كيهان اليومية المحافظة قالت اليوم السبت إن إيران باعت “مئات الطائرات الميسرة المسلحة”.

وقالت الصحيفة التي يختص الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بتعيين رئيس تحريرها “على مدار الفترة الماضية، كانت الطائرات المسيرة الإيرانية تنفذ عمليات في سماء أوكرانيا ضد حلف شمال الأطلسي”.

وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا اليوم السبت إنها أسقطت ما لا يقل عن سبع طائرات مسيرة إيرانية، من بينها ست طائرات من طراز شاهد-136 “الانتحارية” فوق البحر بالقرب من مينائي أوديسا وبيفديني أمس الجمعة.

وأفادت القيادة العسكرية الجنوبية أن الطائرات شملت ولأول مرة في أوكرانيا طراز مهاجر-6، وهي طائرة مسيرة إيرانية أكبر حجما.

وكتب ميخائيلو بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني في تغريدة باللغة الإنجليزية اليوم السبت أن إيران تدعم روسيا “من خلال تقديم طائرات مسيرة حديثة إلى دولة رجعية لقتل الأوكرانيين”.