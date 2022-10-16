الأحد 20 ربيع الأول 1444 ﻫ - 16 أكتوبر 2022 |
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إيران.. سماع دوي انفجار غربي العاصمة طهران

منذ 28 دقيقة
العاصمة الإيرانية- طهران

العاصمة الإيرانية- طهران

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وقع انفجار غربي العاصمة طهران لم يعرف سببه بعد، وفق ما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الأحد.

ونقلت صحيفة “عصر إيران” الإلكترونية الرسمية عن مصادر محلية قولها إن انفجارا شديداً وقع بالقرب من برج ميلاد غرب العاصمة طهران، من دون تقديم المزيد من المعلومات.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الإيرانية بشأن طبيعة ما حصل في غرب طهران.

وفي سياق متصل، أوردت الوكالة الرسمية الإيرانية”إيرنا”، أن سماع دوي الانفجار مرتبط بجزء من أداء عرض مسرحي عن موضوع الدفاع المقدس (الحرب العراقية الإيرانية).

وقالت الوكالة إن “صوت الانفجار الذي سُمع في منطقة برج ميلاد مرتبط بجزء من أداء عرض “410” بموضوع الدفاع المقدس، والذي يتم إجراؤه بالتعاون مع القسم الفني في هذا المجمع (برج ميلاد)”.

وأضافت “يمكن توضيح أن فرقة الدراما 410 كانت تتدرب الليلة في الموقف رقم 3 بمجمع ميلاد وكان صوت الانفجار مرتبطا بجزء من هذا الأداء”.

وشب حريقا مساء السبت في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية، وأقرت إيران، الأحد، بسقوط 4 سجناء قتلى وإصابة 61 سجينا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، إن عدد من المصابين لا يزال في حالة خطيرة للغاية، جراء حريق واضطرابات وانفجار وقع الليلة الماضية في السجن.

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