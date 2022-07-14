إيران: سنرد ردًا قاسيا على أي خطأ من أمريكا أو حلفائها

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة بإقليم كرمانشاه اليوم الخميس، إن الجمهورية الإسلامية سترد “ردا قاسيا” على أي خطأ من جانب واشنطن أو حلفائها.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على تعهد مشترك اليوم الخميس بحرمان إيران من امتلاك أسلحة نووية، في خطوة تظهر الوحدة بين الحليفين المنقسمين منذ فترة طويلة حول النهج الدبلوماسي مع طهران.

وقال رئيسي في كلمة ألقاها “الأمة الإيرانية العظيمة لن تقبل أي أزمة أو انعدام للأمن في المنطقة، وعلى واشنطن وحلفائها أن يعلموا أن أي خطأ سيقابل برد قاس ومؤسف من إيران”.

وكثيرا ما عبرت واشنطن وإسرائيل عن مخاوفهما بشأن قدرات إيران النووية. لكن إيران تصر على أنه لم يكن لديها قط أي طموح لصنع قنبلة نووية.

إعلان القدس

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ظهر اليوم على “إعلان القدس” والذي تتعهد فيه الولايات المتحدة بمنع امتلاك إيران للسلاح النووي في مراسم برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

كما أكد البيان الذي وقّعه بايدن ولابيد، على الدعم الأميركي للتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وعلى التعاون الأميركي الإسرائيلي في مشروعات دفاعية جديدة من بينها منظومات اعتراضية تعمل بالليزر.

وشدد على أنّ أميركا ستعمل مع شركائها “لمواجهة عدوان إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، وتدعم دور إسرائيل في “هيكل إقليمي قوي”، وأنّ زيارة بايدن للسعودية “تتصل بهذا الهدف”.