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إيران: صادرات النفط بلغت 26.4 مليار دولار منذ مارس

منذ 41 دقيقة
النفط

النفط

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نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية القول إن صادرات النفط بلغت 26.46 مليار دولار منذ مارس آذار.

وقال محمد رضواني فر “بلغت صادرات النفط 26.46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني (الذي يبدأ في 21 مارس”.

وأضاف أن “التجارة الخارجية للبلاد، بما فيها النفط، نمت سبعة بالمئة لتصل إلى 112 مليار دولار في الفترة نفسها”.

وقال وزير النفط جواد أوجي في نوفمبر تشرين الثاني إن إنتاج النفط سيصل إلى 3.6 مليون برميل يوميا بحلول 20 مارس آذار 2024.

وتعتمد الميزانية الإيرانية المقترحة للعام الجديد الذي سيبدأ في مارس آذار 2024 على صادرات النفط البالغة 1.35 مليون برميل يوميا بناء على سعر 65 يورو للبرميل، وفقا لوزير الاقتصاد إحسان خاندوزي.

    المصدر :
  • رويترز

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