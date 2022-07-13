إيران: طهران والرياض مهتمتان بإجراء مزيد من المحادثات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء إن طهران والرياض مهتمتان بإجراء مزيد من المحادثات، وذلك بعد ثلاثة أشهر من جولة خامسة من الاتصالات التي استهدفت إعادة العلاقات بين القوتين المتنافستين الرئيسيتين في الشرق الأوسط.

وقدمت طهران تحديثا بشأن وضع المحادثات في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في مستهل جولة بالشرق الأوسط تتضمن زيارة السعودية. وكلا البلدين حليفان للولايات المتحدة في حين أن إيران خصم قديم لواشنطن.

وقطعت طهران والرياض علاقاتهما في 2016 مع دعم كل منهما لطرفين متعارضين في حروب بالوكالة بأنحاء المنطقة، من اليمن إلى سوريا وأماكن أخرى.

وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي “استنتاجنا أن المفاوضات كانت إيجابية، والطرفان مهتمان بمواصلة اللقاءات”.

وأضاف “تأخير عقد الجولة المقبلة من المحادثات الإيرانية السعودية يعزى إلى مساع لاتخاذ خطوة مهمة إلى الأمام في اجتماع بغداد المقبل”.

وكان وزير الخارجية السعودي قد قال في مايو أيار إن هناك بعض التقدم في المحادثات مع إيران بوساطة عراقية لكنه ليس كافيا.

وعُقدت الجولة الخامسة من المحادثات في أبريل نيسان بعد أن علقت إيران المفاوضات في مارس آذار دون إبداء أسباب، لكن القرار جاء في أعقاب إعدام السعودية 81 سجينا، في أكبر تطبيق جماعي لعقوبة الإعدام منذ عقود.

ونددت إيران بالإعدامات التي شملت بحسب نشطاء حقوقيين 41 شيعيا.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن رحلة بايدن، وهي الأولى له إلى الشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة، يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الخطوات في سبيل التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وهما خصمان قديمان لكنهما أيضا من أقوى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.