إيران طوّرت”مستودعات” صواريخ باليستية متحركة تحت الأرض

نشر موقع “ذا دريف” المختص بالشؤون العسكرية تقرير مفصل، عن برنامج الصواريخ الإيرانية الجديد .

أظهرت مقاطع فيديو حديثة منشأة صواريخ باليستية إيرانية تحت الأرض، يتم فيها تحريك مجموعات من الصواريخ الجاهزة للإطلاق حول أنفاق ضخمة باستخدام نظام آلي شبيه بالسكك الحديدية.

وبحسب ما نشر موقع “ذا دريف”، فإن “المستودعات” العمودية يبدو أن بها مجموعة من الصواريخ الجاهزة للإطلاق السريع والمتتابع من المخبأ الكهفي تحت الأرض.

وعلى قناتها على يوتيوب، ذكرت وكالة الإنجازات العسكرية الإيرانية شبه الرسمية أن “العربات التي تحمل صواريخ باليستية بعيدة المدى يمكنها مواصلة إطلاق النار من هذه المنصة”.

وأضافت أن “كمية واستمرارية إطلاق الصاروخ سيزداد بشكل مثير في جو آمن”، أي داخل كهف محمي تحت الأرض.

ويقول موقع “ذا دريف” أن هذه المنصة الجديدة تتماشى على نطاق واسع مع “مزارع الصواريخ” التي أعلنت عنها إيران مؤخرا، حيث يتم إخفاء الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في قاذفات مدفونة للمساعدة في تقليل تعرضها للضربات الوقائية.

وفي حالة مستودع صواريخ السكك الحديدية، حدد محللون الأسلحة المستخدمة فيه وهي صواريخ عماد تعمل بالوقود السائل وصواريخ باليستية متوسطة المدى، مشتقة من صاروخ شهاب 3.

ويبلغ مدى صاروخ عماد حوالي ألف ميل (1600 كم)، ويعد قادرا على حمل رأس حربي نووي.

Nice picture of EMAD ballistic missile on it's cradle, arriving to the loading area on the launch platform. pic.twitter.com/LcbYVrjVBd

— Tal Inbar (@inbarspace) November 4, 2020