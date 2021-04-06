الأربعاء 24 شعبان 1442 ﻫ - 7 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران.. قائد بالحرس الثوري يستقيل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

منذ ساعة واحدة
الحرس الثوري الايراني

الحرس الثوري الايراني

A A A
طباعة المقال

يبدو أن منصب الرئيس في إيران يروق لقادة الحرس الثوري الأمر الذي يدفعهم للاستقالة من مناصبهم العسكرية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة .

وقدم مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد محمد إسماعيل كوثري استقالته من منصبه؛ من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحرس الجنرال رمضان شريف.

وكشف الجنرال رمضان شريف لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ”العميد كوثري استقال من منصب مستشار القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي؛ من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية“، مضيفاً أن ”اللواء سلامي وافق على استقالة مستشاره كوثري“.

وجدد الجنرال رمضان شريف التأكيد على أن ”كل من يطلب من أفراد وقادة الحرس الثوري المشاركة في الانتخابات يجب أن يستقيل من مسؤولياته، ويخوض الإجراءات القانونية لحل هذه القضية“.

من هو كوثري؟

الجنرال محمد كوثري من أهالي طهران، وهو لاعب كرة قدم وأستاذ في جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري، وكان قائدا لقوات فيلق محمد رسول الله الذي يتولى حماية العاصمة طهران، كما كان عضواً في الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقاد الفرقة السابعة والعشرين في الحرس الثوري، كما كان نائباً في البرلمان الإيراني في الدورتين الثامنة والتاسعة، وترشح عن جبهة الصمود والثبات المتشددة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أعلن قادة من الحرس الثوري ترشحهم للانتخابات الرئاسية، من بينهم الجنرال سعيد محمد، الذي كان يشغل منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء؛ الذراع الاقتصادية للحرس الثوري.

كما أعلن وزير الدفاع الإيراني السابق حسين دهقان، في نوفمبر/تشرين الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما يجري طرح مرشحين آخرين ينتمون للمؤسسة العسكرية الإيرانية، منهم ”حسين فتاح“ القيادي البارز في الحرس الثوري.

ويرى مراقبون أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بين المؤسسة العسكرية، حيث يحظى حسين دهقان بدعم من بعض الأحزاب الإصلاحية وحلفائهم المعتدلين، فيما يسعى الحرس الثوري إلى الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.

العميد محمد إسماعيل كوثري

العميد محمد إسماعيل كوثري

    المزيد من أخبار العالم

    مقاتلات التحالف العربي - أرشيفية
    التحالف يعلن عن تدمير مسيرة حوثية مفخخة أُطلقت باتجاه خميس مشيط
    أمريكا تواصل عملية التطعيم ضد كورونا
    كورونا
    البيت الأبيض يعلن موعد توفير تطعيم كورونا لجميع البالغين الأمريكيين
    كورونا في البرازيل
    علماء يعتبرون ما تواجهه البرازيل من تداعيات كورونا بأنه “فوكوشيما بيولوجي”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    نبتة الكركم
    نباتات سحرية تجنبك زيارة الطبيب
    عملات رقمية
    عملة رقمية تعود للمنافسة من جديد وتسجل مستويات قياسية.. تعرف إليها
    عناصر من الجيش اللبناني
    تقرير أمريكي: ساعدنا لبنان في تجنُّب انفجار كارثي آخر