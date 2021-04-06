إيران.. قائد بالحرس الثوري يستقيل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

يبدو أن منصب الرئيس في إيران يروق لقادة الحرس الثوري الأمر الذي يدفعهم للاستقالة من مناصبهم العسكرية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة .

وقدم مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد محمد إسماعيل كوثري استقالته من منصبه؛ من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف يونيو/حزيران المقبل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحرس الجنرال رمضان شريف.

وكشف الجنرال رمضان شريف لوكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن ”العميد كوثري استقال من منصب مستشار القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي؛ من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية“، مضيفاً أن ”اللواء سلامي وافق على استقالة مستشاره كوثري“.

وجدد الجنرال رمضان شريف التأكيد على أن ”كل من يطلب من أفراد وقادة الحرس الثوري المشاركة في الانتخابات يجب أن يستقيل من مسؤولياته، ويخوض الإجراءات القانونية لحل هذه القضية“.

من هو كوثري؟

الجنرال محمد كوثري من أهالي طهران، وهو لاعب كرة قدم وأستاذ في جامعة الإمام الحسين العسكرية التابعة للحرس الثوري، وكان قائدا لقوات فيلق محمد رسول الله الذي يتولى حماية العاصمة طهران، كما كان عضواً في الحرس الثوري خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقاد الفرقة السابعة والعشرين في الحرس الثوري، كما كان نائباً في البرلمان الإيراني في الدورتين الثامنة والتاسعة، وترشح عن جبهة الصمود والثبات المتشددة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أعلن قادة من الحرس الثوري ترشحهم للانتخابات الرئاسية، من بينهم الجنرال سعيد محمد، الذي كان يشغل منصب رئيس مؤسسة خاتم الأنبياء؛ الذراع الاقتصادية للحرس الثوري.

كما أعلن وزير الدفاع الإيراني السابق حسين دهقان، في نوفمبر/تشرين الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما يجري طرح مرشحين آخرين ينتمون للمؤسسة العسكرية الإيرانية، منهم ”حسين فتاح“ القيادي البارز في الحرس الثوري.

ويرى مراقبون أن المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون بين المؤسسة العسكرية، حيث يحظى حسين دهقان بدعم من بعض الأحزاب الإصلاحية وحلفائهم المعتدلين، فيما يسعى الحرس الثوري إلى الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.