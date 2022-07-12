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إيران قد تسعى إلى شن هجمات تزامنًا مع زيارة بايدن

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2022 3:22 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن بعض الخبراء في الشأن الإيراني يتوقعون أن طهران قد تسعى إلى شن هجمات تتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للشرق الأوسط وقمته التي سيعقدها مع زعماء عرب في السعودية.

وورد في الصحيفة أن إيران قد تحاول عرقلة زيارة بايدن المقبلة إلى الشرق الأوسط من خلال السماح لميليشياتها في المنطقة بارتكاب استفزاز، مثل توجيه ضربة صاروخية تستهدف منشأة عسكرية أمريكية.

وكتب مايكل آيزنشتات، مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في مقال نُشر، يوم الإثنين، على موقع المعهد على الإنترنت أن ”هجومًا خلال القمة يمكن أن تكون له فوائد عديدة لطهران“.

وأوضح أن من بين الفوائد المحتملة ”إذلال الولايات المتحدة، ومضيفيهم السعوديين، وإظهار أن واشنطن لا تستطيع حماية أصدقائها حتى أثناء زيارة الرئيس ”.

ومن المتوقع أن تتم مناقشة مسألة إيران خلال زيارة بايدن للمنطقة التي ينتابها القلق إزاء نفوذ طهران وميليشياتها المسلحة في الإقليم.

ويزور الرئيس الأميركي جو بايدن الرياض بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يومي 15 و16 يوليو القادم.

وذكر بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”: “بدعوة كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات.

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