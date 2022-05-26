إيران: قضية رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب ليست أولوية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن مسألة رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية ليست قضية أساسية في محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وأوضح عبداللهيان في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن “السبب الأساسي لتلكؤ محادثات فيينا هو تمسك إيران بحقها الكامل في جميع المكاسب الاقتصادية التي يقرها الاتفاق”.

وعن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية، قال عبداللهيان: “هذه قضية فرعية وأولوياتنا هي مصالح الشعب الإيراني والمطالب الاقتصادية في إطار التجارة العالمية”.

والأربعاء، حذّر الموفد الأميركي، المكلّف بملف المفاوضات النووية مع إيران، روب مالي، من أن فرص فشل محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتجاوز إمكانية نجاحها، متعهّدا بعدم التراجع عن الضغط على طهران في حال تمسّكت بمطالبها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة سترفض “المطالب التي تتجاوز نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة”، وهو الاسم الرسمي لاتفاق 2015.

وتابع: “نحن على استعداد تام للتعامل مع مواجهة هذا الواقع إن كان ذلك خيار إيران”.

يرجّح أن مالي كان يشير في تصريحاته إلى مطلب إيران شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، وهي خطوة رفضها الرئيس، جو بايدن، وعارضها كثيرون في الكونغرس، بحسب فرانس برس.