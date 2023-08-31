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إيران قلقة وتتهم إسرائيل بالتآمر لتخريب برنامجها الصاروخي

منذ ساعة واحدة
صواريخ إيرانية

صواريخ إيرانية

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اتهمت إيران (الخميس 31–8-2023)  إسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة تم إحباطها لتخريب صناعاتها الدفاعية وإنتاج الصواريخ، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية محلية.

ويقف الخصمان على طرفي نقيض في حرب خفية منذ عقود ويتبادلان الادعاءات بتدبير مؤامرات تخريب واغتيال.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني “أحبطت وحدة المخابرات بوزارة الدفاع واحدة من أكبر المؤامرات التخريبية التي استهدفت الصناعات العسكرية للصواريخ والطيران والفضاء في البلاد”.

وتابع أن “هذا العمل التخريبي تم تحت إشراف أجهزة المخابرات الصهيونية وعملائها”.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل على الأمر.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية لم تذكر اسمه القول إن شبكة من العملاء سعت إلى إدخال قطع معيبة في إنتاج الصواريخ المتقدمة.

    المصدر :
  • رويترز

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