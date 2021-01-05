إيران.. قوات الأمن تفتح النار على محتجين عرب بمحافظة خوزستان

أصيب محتج من أبناء القومية العربية في وقت متأخر من مساء الاثنين، جراء إطلاق قوات الأمن النار عليهم في مدينة ”الحميدية“ التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران وعاصمتها مدينة الأهواز ، حسب ما أفادت مواقع إخبارية إيرانية معارضة.

وذكر موقع ”قاصدان آزادي“ عبر تطبيق ”تلغرام“، أن محتجا من أبناء القومية العربية في مدينة الحميدية أصيب بجروح في ساقه اليسرى جراء مواجهات مع عناصر من قوات الأمن“، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

فيما تحدث ناشطون إيرانيون من الأهواز عن قيام شباب من قبيلتين من القومية العربية بمهاجمة مقار قوات الباسيج في مدينة الحميدية بعد إصابة أحد الشبان العرب نتيجة إطلاق النار على محتجين في أحد شوارع الحميدية.

ويبلغ عدد سكان مدينة الحميدية قرابة 53 ألف نسمة وتقع غرب مدينة الأهواز، ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية حتى الآن عن سبب المواجهات.

ولا يزال يعاني إقليم خوزستان -الذي يبلغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة، غالبيتهم العظمى من القومية العربية- من سياسات التغيير الديمغرافي والتمييز.

وتنتشر في خوزستان -التي تضم العديد من حقول النفط والمنشأة البتروكيماوية وغيرها- معدلات البطالة والفقر وتردي الأوضاع المعيشية، وبين الحين والآخر تشهد مناطق هذا الإقليم احتجاجات معارضة للنظام والحكومة.

درودبرهمگي ⭕️درگیری مسلحانە در اهواز ویدیوی دیگری از درگیری مسلحانه در حمیدیه خوزستان

١٦ ديماه pic.twitter.com/LSpF6P8uaL — shahram kordi (@KordiShahram) January 5, 2021