إيران لإسرائيل: لا تهاجمونا ولن نشتبك معكم.. المقاومة تدافع عن نفسها!

قالت إيران (الأحد 15-10-2023) إن القوات المسلحة الإيرانية لن تدخل في اشتباك عسكري مع إسرائيل ما لم تشن هجوما عليها أو على مصالحها أو مواطنيها.

وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة بنيويورك لرويترز “القوات المسلحة الإيرانية لن تشتبك مع إسرائيل شريطة ألا تغامر منظومة الفصل العنصري الإسرائيلي بمهاجمة إيران ومصالحها ومواطنيها. جبهة المقاومة تستطيع الدفاع عن نفسها”.

التصريحات الإيرانية في الأمم المتحدة أتت أخف حدة من تصريحات وزير الخارجية الإيرانية على قناة الجزيرة، حيث ألمح إلى إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه، وأشار إلى أن هذا الاحتمال يزداد كل ساعة، مع تأكيده أن طهران لن تبقى متفرجة على الوضع الراهن.

وبيّن الوزير الإيراني أن اتساع جبهات الحرب وارد “إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة”، وشدد على أن إيران والمنطقة والفاعلين فيها “لن يبقوا متفرجين” إزاء هذا الوضع.

ولم يكتفِ عبد اللهيان بذلك، وقال “إذا لم تتوقف أميركا وإسرائيل عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب”، مضيفا “إذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا”.

ومع ذلك أعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب، ولكنه استدرك بالقول “وإلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة”.

وتابع “أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا”.

وأشار إلى أن استمرار العدوان وغياب الحل السياسي “يصبان الزيت على النار وقد تخرج الأمور عن السيطرة”.