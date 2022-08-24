الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران: لا صلة لنا بالأهداف التي قصفتها أميركا في سوريا

منذ 37 دقيقة
النزاع الأميركي - الإيراني (تعبيرية)

النزاع الأميركي - الإيراني (تعبيرية)

A A A
طباعة المقال

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” أي صلة لإيران بمواقع استهدفتها الولايات المتحدة في سوريا.

وكان الجيش الأميركي قال، في وقت سابق، إنه نفّذ ضربة في دير الزور السورية استهدفت منشآت البنية التحتية التي تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف كنعاني أنّ “الهجوم الأميركي على البنية التحتية والشعب السوري انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. المواقع المستهدفة لا صلة لها بالجمهورية الإسلامية”.

ونُشر قوات أميركية لأول مرة في سوريا خلال حملة نفّذتها إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا معظمهم في الشرق.

واكتسبت الجماعات المدعومة من إيران موطئ قدم لها في سوريا في أثناء قتالها لدعم الرئيس “بشار الأسد” خلال الحرب الأهلية السورية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الصيني
الصين تعمل على تصنيع 5 مدمّرات جديدة لجيشها
صعود أسعار النفط
النفط يقفز فوق 100 دولار للبرميل
اندلاع اشتباكات على حدود منطقة تيجراي الشمالية في إثيوبيا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

اليسا وزياد برجي
شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا
اضراب
اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
مقياس الطول للاطفال- تعبيرية
قائمة بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في زيادة طول الأطفال