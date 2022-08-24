إيران: لا صلة لنا بالأهداف التي قصفتها أميركا في سوريا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” أي صلة لإيران بمواقع استهدفتها الولايات المتحدة في سوريا.

وكان الجيش الأميركي قال، في وقت سابق، إنه نفّذ ضربة في دير الزور السورية استهدفت منشآت البنية التحتية التي تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف كنعاني أنّ “الهجوم الأميركي على البنية التحتية والشعب السوري انتهاك لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. المواقع المستهدفة لا صلة لها بالجمهورية الإسلامية”.

ونُشر قوات أميركية لأول مرة في سوريا خلال حملة نفّذتها إدارة الرئيس السابق “باراك أوباما” ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وينتشر نحو 900 جندي أميركي في سوريا معظمهم في الشرق.

واكتسبت الجماعات المدعومة من إيران موطئ قدم لها في سوريا في أثناء قتالها لدعم الرئيس “بشار الأسد” خلال الحرب الأهلية السورية.