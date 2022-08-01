إيران: لدينا القدرة على إنتاج قنبلة ذرية لكن لا ننوي القيام بذلك

أفادت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء نقلًا عن “محمد إسلامي”، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بأن إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك.

ويؤكد إسلامي بذلك تصريحات سابقة أدلى بها كمال خرازي، المستشار الكبير للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، في يوليو تموز.

وتعتبر تصريحات خرازي بمثابة إشارة نادرة إلى أن الجمهورية الإسلامية قد تكون مهتمة بامتلاك أسلحة نووية، وهو أمر تنكره منذ فترة طويلة.

وتُخصّب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67 بالمئة المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتطلب صنع قنبلة نووية توفر يورانيوم مخصب بنسبة 90 بالمئة.

وكان الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب” قد تخلّى في عام 2018 عن الاتفاق النووي والذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي، في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

في السياق، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين إن إيران استجابت لاقتراح “جوزيب بوريل”، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يرمي إلى إنقاذ الاتفاق النووي وتسعى لاختتام سريع للمفاوضات.

وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق.