إيران: لدينا مشكلة مع بعض مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إن بلاده ليست لديها مشكلة في تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية، وذلك بعد أيام من قرار طهران باستبعاد عدد من مفتشي الوكالة المعينين للعمل في البلاد.

وتابع رئيسي في مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة “ليست لدينا مشكلة مع عمليات التفتيش لكن المشكلة هي مع بعض المفتشين… وبالنسبة للمفتشين الذين هم أهل للثقة فيمكنهم مواصلة عملهم في إيران”.

نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، السبت، بما وصفته بالإجراء “غير المتناسب وغير المسبوق” الذي اتخذته إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة في بيان “أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران”.

ونددت القوى الغربية في الآونة الأخيرة بإيران بسبب عرقلتها لعمل الوكالة الدولية وأمور أخرى مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي تم إزالتها في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة وهو مستوى يقترب من الدرجة المطلوبة لصنع أسلحة.

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان يوم الاثنين 18\9\2023 إيران إلى التراجع عن قرارها بمنع “عدد” من مفتشي الأمم المتحدة من العمل بالبلاد.

وجاء في البيان الذي نشرته الحكومة البريطانية “يجب على إيران أن تتراجع فورا عن إلغاء تعيين المفتشين وأن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي تماما”.