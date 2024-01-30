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إيران لمجلس الأمن: لسنا مسؤولين عن إجراءات أي مجموعة بالمنطقة

منذ 14 دقيقة
علم إيران

علم إيران

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نقلت وكالة “إرنا” عن الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني القول في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إن بلاده “ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة”.

ونسبت له الوكالة القول في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، إن الادعاءات بتورط إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا “تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة”.

وأضاف: “إيران ترفض بشكل قاطع مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة. كما أكدنا سابقا في مراسلاتنا، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في 4 ديسمبر 2023 و2 يناير 2024”.

وتابع: “لا توجد أي مجموعة تابعة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية، سواء في العراق أو سوريا أو أي مكان آخر، تخضع للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة لجمهورية إيران الإسلامية أو تعمل بالنيابة عنها. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة”.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم استهدف مبنى تابعا لقاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية.

وفيما يتصاعد الضغط على الإدارة الأميركية من أجل الرد على الهجوم الذي طال قاعدة عسكرية شمال شرقي الأردن، الأحد، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين، كرر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن “لا تسعى لحرب مع إيران”.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، تعليقاً على الهجوم الذي اتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه، إن “هذا الهجوم شكل تصعيداً ولا تخطئوا بشأن ذلك، ويتطلب رداً”.

كما أضاف أنه من المؤكد أن واشنطن سترد لكن لا وقت محدداً، موضحاً أن البنتاغون يجمع المزيد من المعلومات عن هجوم “تي 22”.

    المصدر :
  • وكالات

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