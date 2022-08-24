إيران لن تسمح بعمليات تفتيش خارج نص الاتفاق النووي المُبرَم عام 2015

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “محمد إسلامي” أن طهران لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة للرد على مقترح لإحياء الاتفاق.

وأذاعت وسائل إعلام رسمية مقطعًا مصورًا لإسلامي يقول فيه: “نحن ملتزمون بعمليات التفتيش ضمن إطار الاتفاق النووي المرتبطة بالقيود النووية التي قبلناها في الماضي … لا كلمة واحدة أكثر ولا كلمة واحدة أقل”.

وقال مسؤول أميركي كبير لرويترز إن إيران تخلّت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق الرامي إلى كبح برنامجها النووي، ومن بينها إصرارها على أن يغلق المفتشون الدوليون بعض التحقيقات في برنامجها النووي مما يعزّز إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وتعمل واشنطن على الرد قريبًا على مشروع اتفاق اقترحه الاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يعيد إحياء الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترامب”، ويسعى الرئيس الحالي “جو بايدن” إلى إحيائه.