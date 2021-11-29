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إيران: لن نجري محادثات ثنائية بشأن الملف النووي مع الوفد الأمريكي في فيينا

29 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 29 - نوفمبر - 2021 11:37 صباحًا
اجتماع فيينا

اجتماع فيينا

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أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لن تجري محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي في محادثات فيينا النووية.

وفي مؤتمر صحفي له، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده: “فريق التفاوض الإيراني دخل فيينا بتصميم جاد للتوصل إلى مبادئ اتفاق ويفكر في محادثات موجهة نحو النتائج”.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثات مباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي خلال محادثات فيينا، التي تبدأ اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: “لن تكون هناك محادثات ثنائية مع الوفد الأمريكي خلال محادثات فيينا”.

وشدد على أن “الأمريكيين يجب أن يأتوا إلى فيينا بهذا النهج لإزالة الجمود الذي أحدثته المفاوضات السابقة ورفع ورفع العقوبات المفروضة على إيران والتي فرضوها منذ عام 2015 بعلامات وهمية”.

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