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إيران: مباحثات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود والجولة الحالية لن تكون الأخيرة

14 - يونيو - 2021
إيران

علم إيران

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أن “مباحثات فيينا لم تصل إلى طريق مسدود ومن المبكر الحديث عن نهايتها”، لافتا إلى أن “الجولة الحالية في فيينا لن تكون الأخيرة”.

وردا على بيان قمة الدول السبع (G7)، قال خطيب زادة: “القرار الدولي 2231 لا يحد من البرنامج الصاروخي الإيراني، والدول السبع تدرك ما هو تفسير القرار”، مشددا على أنه “من الأفضل للدول السبع العمل بالتزاماتها بموجب القرار 2231، وإنهاء تدخلها في شؤون الدول الأخرى، وأن تسهم في السلام والاستقرار بالمنطقة”.

وأضاف: “مباحثات فيينا متواصلة حول نقاط فنية وقانونية دقيقة تتعلق بقضيتين أو ثلاث”، موضحا أنه “لا يوجد مستحيل في مباحثات فيينا، ومن المبكر الحكم على نتائج المباحثات”.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن “نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية لن تؤثر على مباحثات فيينا”.

في سياق منفصل، وعن أطر العلاقات الإيرانية السعودية، أوضح سعيد خطيب زادة قائلا: “المباحثات مع السعودية لا تزال متواصلة حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية”، مؤكدا أن “طهران ترحب بالحوار مع كافة دول الجوار، والسعودية ليست مستثناة”.

وأردف: “نؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لحل مشكلات المنطقة، وعلينا أن ننتظر النتائج العملية لمباحثاتنا مع السعودية”.

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