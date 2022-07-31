إيران: مستعدون لاستضافة اللبنانيين للتباحث بشأن المحروقات

أكد مساعد وزير شؤون الخارجيّة الإيرانيّة ومدير عام غرب آسيا وشمال إفريقيا محمد صادق فضلي أنّ “الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أحد أكبر مصدّري الطّاقة في المنطقة، وقد أعلنَت مرارًا أنّها تقف إلى جانب الشعب اللبناني داعمةً”.

وأعلن، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي أنّ “طهران مستعدّة لاستضافة الاخوة اللّبنانيّين، للتباحث بشأن المحروقات الّتي يحتاجها بلدهم الشّقيق”، مشيرًا إلى “أنّنا لسنا من الذين يتخلّون عن أصدقائهم في الأيّام الصّعبة”.

وكان رحّب وزير الطاقة في حكومة نصريف الأعمال وليد فياض بأيّ هبة إيرانيّة لمدّ معامل الكهرباء ب​الفيول​”، مشيرًا إلى “أنّني كوزير مختص أقبل بالحصول على الفيول الإيراني ضمن إطار هبة مجّانيّة وليس لدي أيّ مشكلة في ذلك، ولا أحد يستطيع أن يعترض على أيّ عرض من هذا النّوع، خصوصًا عندما يكون اللّبنانيّون مهدّدين بالعتمة، وليس لدينا سوى الكلام الّذي لا ينفع في توليد الطاقة الكهربائية بعدما قمنا كوزارة بكلّ ما يلزم”.

ووضعت قوى سياسية ومواطنون لبنانيون، هِبَة الفيول الإيراني التي تحدث عنها أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، في ملعبه، إثر موافقة حكومية من وزير الطاقة، وهي موافقة مبدئية تحتاج موافقة أشمل من الحكومة، وموافقة سياسية من أبرز معارضي الحزب وإيران في لبنان، رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.