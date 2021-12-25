إيران.. مصرع ما لا يقل عن 10 أشخاص جراء حادث سير جنوب غرب البلاد

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه لقي ما لايقل عن عشرة أشخاص مصرعهم جراء حادث سير في جنوب غرب البلاد اليوم السبت.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية، إن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة بحافلة صغيرة تقل عمالا على طريق يربط مدينة خرمشهر بمدينة الأهواز بمحافظة خوزستان.

ومن بين القتلى سائق الشاحنة وتسعة عمال من الحافلة الصغيرة، وثلاث سيارات أخرى كانت خلف الحافلة واصطدمت ببعضها البعض، ونقل ثلاثة عشر جريحا إلى المستشفيات المحلية.

ويذكر أن 14 شخصا لقوا مصرعهم، من بينهم ثمانية أطفال، في حادث سير في مارس الماضي.