إيران.. مقتل رجل أمن وإصابة اثنين بهجوم مسلح بمحافظة سيستان

قتل أحد أفراد الأمن وأصيب اثنين آخرين في هجوم مسلح، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران محمد قنبري، وفق ما أعلن قائد قوى الأمن الداخلي، الخميس.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن قنبري القول، إن الهجوم المسلح استهدف نقطة تفتيش على طريق بين مدينتي زاهدان وخاش.

وأضاف قنبري أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن ردا على الهجوم.

وقف جميع عمليات الإعدام

طالبت منظمة العفو الدولية النظام الإيراني، اليوم الخميس، بوقف جميع عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها البلاد فورا. وأدانت المنظمة في بيان، ما وصفته بالإعدام “التعسفي” لكل من محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، محذرة من أن هناك آخرين يواجهون نفس المصير.

وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن استمرار نظام طهران في موجة القتل وسعيه لإنهاء الاحتجاجات من خلال إشاعة الخوف بين الناس هو أمر “مقيت”.

وأضافت الطحاوي أن “الإعدام التعسفي لمحمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني، بعد أيام قليلة من تأييد حكم الإعدام الصادر بحقهما، يكشف مدى استمرار السلطات الإيرانية في استخدام عقوبة الإعدام كسلاح للقمع”.

وكان مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قال إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة مضيفا أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات “قتل بتفويض من الدولة”.