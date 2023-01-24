إيران.. مقتل ضابطين وإصابة آخر بهجوم مسلح في بلوشستان

قتل ضابطان من قيادة الشرطة الإيرانية قتِلا في وقت مبكر من صباح، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي على أيدي مجهولين في بمبور بإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وفق ما أفادت مصادر رسمية إيرانية،

وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان، العميد محمد قنبري، لوكالة “تسنيم” للأنباء التابعة للحرس الثوري: إن “الهجوم الذي استهدف عناصر دورية مركز الشرطة المركزي لمدينة بمبور، أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة آخر”.

وأضاف العميد قنبري أن “الرائد مختار مؤمني والملازم أول أبو ذر اميدوار قتِلا بعد إصابتهما برصاص مسلحين فتحوا النار عليهما”، مبينًا أن “ضابطًا برتبة ملازم ،يدعى ميلاد عبد اللهي، أصيب بجروح خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف دورية للشرطة الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان، التي تشهد بين حين وآخر عمليات مسلحة عادة ما يتبناها تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض للنظام الإيراني.