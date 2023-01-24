الثلاثاء 2 رجب 1444 ﻫ - 24 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران.. مقتل ضابطين وإصابة آخر بهجوم مسلح في بلوشستان

منذ 3 دقائق
الشرطة الإيرانية- أرشيفية

الشرطة الإيرانية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قتل ضابطان من قيادة الشرطة الإيرانية قتِلا في وقت مبكر من صباح، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي على أيدي مجهولين في بمبور بإقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، وفق ما أفادت مصادر رسمية إيرانية،

وقال قائد شرطة سيستان وبلوشستان، العميد محمد قنبري، لوكالة “تسنيم” للأنباء التابعة للحرس الثوري: إن “الهجوم الذي استهدف عناصر دورية مركز الشرطة المركزي لمدينة بمبور، أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة آخر”.

وأضاف العميد قنبري أن “الرائد مختار مؤمني والملازم أول أبو ذر اميدوار قتِلا بعد إصابتهما برصاص مسلحين فتحوا النار عليهما”، مبينًا أن “ضابطًا برتبة ملازم ،يدعى ميلاد عبد اللهي، أصيب بجروح خطيرة وجرى نقله إلى المستشفى”.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف دورية للشرطة الإيرانية في محافظة سيستان وبلوشستان، التي تشهد بين حين وآخر عمليات مسلحة عادة ما يتبناها تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض للنظام الإيراني.

    المزيد من أخبار العالم

    علم بريطانيا
    تراجع نشاط الأعمال في بريطانيا بأسرع وتيرة في عامين
    الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ستولتنبرغ يعبر عن ثقته في التوصل لحل بخصوص تسليم أوكرانيا دبابات
    بوريس بيستوريوس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    ألمانيا: لا خلاف بين الحلفاء بشأن إرسال دبابات لأوكرانيا

    الأكثر قراءة

    بالفيديو: مستشفى المقاصد يغلق أبوابه... والسبب؟
    مشهد من الفيديو الترويجي
    مقطع مرعب.. سيّدة ترى زوجها المتوفّى في فيديو ترويجيّ لأحد المطاعم
    السيارة التي اقتحمت منزل العائلة اللبنانية
    فيديو مروع.. عائلة لبنانية في السويد تنجو من الموت بأعجوبة!