إيران.. مقتل عدة أشخاص في انفجار بمصفاة بندر عباس

قتل اليوم الخميس 7 آذار/مارس الجاري، عدة أشخاص في انفجار بمصفاة بندر عباس في إيران.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الخميس أن عدة أشخاص قُتلوا في انفجار بمصفاة بندر عباس، مشيرة إلى أن المسؤولين لم يصدروا بعد أي بيان بشأن الأمر.

وكانت مصفاة بندر عباس قد شهدت بتاريخ 10 يوليو الماضي، حريقًا ضخمًا، نتيجة اشتعال النيران في خزانات تحتوي على منتجات نفطية، وسط مخاوف من انفجار الخزانات القريبة.

وأعلنت حينها شركة آفتاب لتكرير النفط، المملوكة للدولة في إيران، أن النيران اشتعلت في ثلاث خزانات للمنتجات النفطية، بمنطقة صناعية داخل مدينة بندر عباس الساحلية، الواقعة جنوب البلاد، وفق ما نشرته وكالة رويترز.