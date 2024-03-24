إيران.. مقتل نائب رئيس حوزة دينية في جنوب البلاد

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن مقتل نائب رئيس الحوزة الدينية في مدينة ماهشهر التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران.

وماهشهر هي مدينة تسكنها أغلبية من أبناء القومية العربية يسميها سكانها العرب “معشور” .

وقال المدعي العام لمدينة ماهشهر محمد محمدي لوسائل إعلام محلية، إن “الشيخ حمزة أكرمي نائب رئيس حوزة المدينة والاستاذ البارز فيها لقي مصرعه”، واصفاً وفاته بأنها “حادثة قتل مشبوهة”.

وطالب محمدي وسائل الإعلام الإيرانية بعدم “التكهن” بهذا الحادث لحين انتهاء التحقيقات من قبل الجهات المختصة.

من جانبها، أعلنت وكالة أنباء الحوزة العلمية، أنه “لم يتم العثور على الهاتف المحمول والمحفظة الخاصة بأكرمي”، مضيفة أن حمزة أكرمي قُتل على يد “لصوص، وإنه تم العثور على جثته بجانب سكة حديد ماهشهر”.

من جانبه، قال موقع صحيفة “دنياي اقتصاد”، إنه “تم العثور على جثة الضحية عند جسر الشهيد رجائي، كما سرق القاتل سيارته وهاتفه المحمول”، مضيفا أن “الشيخ حمزة أكرمي كان يدرس ويعمل في الحوزة منذ حوالي 15 سنة”.