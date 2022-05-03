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إيران.. مقتل 8 أشخاص و17 في وضع صحي حرج بسبب الخمر المغشوش

3 - مايو - 2022
مشروات كحولية- أرشيفية

مشروات كحولية- أرشيفية

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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في جنوب إيران بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزلياً، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم جامعة هرمزكان للعلوم الطبية.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة، فاطمة نوروزيان، إن “ثمانية أشخاص توفوا بعدما تناولوا مشروبات كحولية مغشوشة مصنّعة منزلياً في بندر عباس”، عاصمة محافظة هرمزكان.

ونقلت وكالة “إيرنا” عن نوروزيان قولها إن ما مجموعه 59 شخصاً أصيبوا بتسمم كحولي في المدينة.

وقالت نوروزيان إن “30 شخصاً يخضعون لغسيل الكلى” مضيفة أن “17 شخصاً آخرين في وضع حرج وأدخلوا العناية المشددة” في بندر عباس.

وأعلنت شرطة المدينة، الإثنين، توقيف 8 أشخاص متّهمين بتوزيع الكحول خلافا للقانون.

ونقلت وكالة “مهر” للأنباء عن قائد شرطة مدينة بندر عباس تيمور دولتياري قوله: “خلال تفتيش منازل مشتبه بهم، ضبطت الشرطة 1278 لترا من الكحول”.

في مارس/آذار 2020 مع بداية تفشي فيروس كورونا في إيران، توفي 44 شخصا من جراء استهلاك مشروبات كحولية مصنّعة منزلياً بعد سريان شائعة تفيد بأن تناول الكحول يقضي على الفيروس.

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