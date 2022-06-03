إيران.. ممثل خامنئي في أصفهان يتعرّض لهجوم غامض

هاجم شاب يبلغ من العمر 24 عامًا ممثل المرشد الإيراني في محافظة أصفهان، مما ادى الى اصابته واعتقال الشاب.

وفي التفاصيل، أصيب ممثل المرشد الإيراني في محافظة أصفهان “وسط”، آية الله يوسف طباطبائي نجاد، بهجوم شنه شاب بعد انتهاء خطبة صلاة الجمعة في المحافظة.

واشار طباطبائي نجاد في تصريح للتلفزيون الإيراني الى أنه “أصيب بشكل بسيط في رقبته بعدما هاجمه شاب يبلغ من العمر 24 عاماً”.

وأفاد بأن “الهجوم وقع عقب انتهاء خطبة صلاة الجمعة في محافظة أصفهان”، مشيراً إلى أن “قوات الأمن تدخلت واعتقلت الشاب المهاجم وهو قيد التحقيق لمعرفة دوافع الهجوم”.

في السياق عينه، أفادت الوكالة الرسمية الإيرانية “إيرنا”، بأن “الشاب المهاجم كانت ربما لديه مشكلة، وقد قام بمهاجمة آية الله يوسف طباطبائي نجاد عقب انتهاء صلاة الجمعة في محافظة أصفهان”.

ولم تكشف وسائل الإعلام أو السلطات، دوافع الهجوم حتى الساعة.

يذكر أن “يوسف طباطبائي نجاد” هو أحد أعضاء مجلس خبراء القيادة الإيرانية عن محافظة أصفهان وسط إيران، والتي تعد من أكثر المحافظات من حيث الكثافة السكانية ويبلغ عدد سكانها قرابة 6 ملايين نسمة.