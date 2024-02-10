إيران: نبحث مع السعودية لإيجاد حل سياسي بشأن غزة

أفاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارة إلى لبنان، اليوم السبت 10 فبراير/شباط، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيدة لإنهاء صراع غزة وإن طهران تجري محادثات مع الرياض حول المسألة.

وحذر أيضا من اتخاذ إسرائيل أي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان، قائلا إن ذلك سيكون “اليوم الأخير” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

كما وقال عبد اللهيان إن بلاده تبادلت رسائل مع الولايات المتحدة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك رسائل بشأن جماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف خلال زيارة لبيروت “خلال هذه الحرب وفي الأسابيع القليلة الماضية، تبادلت إيران وأمريكا الرسائل”.

وتابع قائلا إن واشنطن طلبت من طهران مطالبة حزب الله “بعدم الانخراط على نطاق واسع وكامل في هذه الحرب على” إسرائيل.