إيران: نعمل لنزع فتيل التوتر بين تركيا وسوريا

تعمل إيران على إيجاد حل سياسي لإثناء تركيا عن شن حملة عسكرية في شمال سوريا، بحسب ما أفاد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان خلال زيارة لدمشق.

وأضاف عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري: “أعلنا استعدادنا لتقديم حل سياسي واستعدادنا للمساعدة في هذا الصدد”.

وقال: “سنبذل قصارى جهدنا لمنع شن عملية عسكرية”، مضيفا أنه تحدث أيضا إلى المسؤولين الأتراك حول حل دبلوماسي.

وكان عبر وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان الإثنين خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو خلال زيارته لأنقرة، عن “تفهم” بلاده لضرورة تنفيذ القوات التركية عملية ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

وقال عبد اللهيان “نتفهم جيدا مخاوف تركيا الأمنية”.

وأعلنت أنقرة عزمها شن هجوم جديد على مناطق في شمال سوريا لطرد المقاتلين الذين يقودهم الأكراد والمدعومين من الولايات المتحدة، لكنهم ينسقون أيضا مع دمشق وحليفتها روسيا.