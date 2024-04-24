إيران وباكستان تحثان مجلس الأمن لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل

دعت كل من إيران وباكستان اليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل الجاري، مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراء ضد إسرائيل وقالتا إنها استهدفت دول جوار ومنشآت دبلوماسية أجنبية “بشكل غير قانوني”.

جاءت التصريحات التي تتهم إسرائيل “بالتصعيد البالغ في منطقة مشتعلة بالفعل” خلال بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية اليوم بعد زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي امتدت لثلاثة أيام.

ويتصاعد التوتر أيضا في الشرق الأوسط بعد أن شنت إيران هجوما غير مسبوق على إسرائيل قبل أسبوع وتعرض وسط إيران لما قالت مصادر إنه هجوم إسرائيلي يوم الجمعة.

ولدى باكستان وإيران تاريخ طويل من العلاقات المتوترة على الرغم من إبرام الدولتين لعدد من الاتفاقيات التجارية. وتربط باكستان علاقات أوثق بشكل عام ومنذ فترة طويلة بالسعودية والولايات المتحدة.