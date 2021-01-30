إيران وتفجير سفارة إسرائيل في الهند.. رسالة تتحدث عن سليماني

عثرت الشرطة الهندية على رسالة بجوار الانفجار، الذي وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، تتكون من صفحة ونصف مكتوبة باليد بطريقة عشوائية، حسب ما قالت وسائل إعلام هندية .

وسليماني هو قائد فيلق القدس الإيراني الذي قتل أوائل العام الماضي في غارة أمريكية في بغداد، بينما زاده عالم نووي إيراني قتل هو الآخر أواخر العام الماضي أيضا، وتتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عن اغتياله.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إن وسائل إعلام هندية محلية تحدثت عن الرسالة لكن دون الإشارة لهويتها.

وأوضحت “يديعوت احرونوت” أن منظمة تطلق على نفسها اسم “جيش الهند” أعلنت مسؤوليتها عن الانفجار.

وقالت “وجدت رسالة في موقع الانفجار تثير الشكوك حول وضع العبوة الناسفة ردا على اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في بغداد مطلع عام 2020، والعالم النووي الإيراني، الذي اغتيل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي”.

وأضافت “كتب المسؤولون عن الانفجار في الرسالة أن زرع المتفجرات ما هو إلا “مقطورة لما سيأتي”.

ولكن الصحيفة استدركت على موقعها الإلكتروني “يبحث مسؤولو الأمن في الهند في احتمال أن يكون إعلان التنظيم، جيش الهند، الذي تولى مسؤولية وضع العبوة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، ملفقا ويهدف إلى تضليل المحققين”.

وأضافت “المنظمة غير معترف بها من قبل وكالات المخابرات الحكومية، ويشك الهنود في أن منظمة أخرى تقف وراء الهجوم، ومن الاتجاهات أن إيران وراء الهجوم”.

وأمس الجمعة انفجرت عبوة ناسفة على بعد أمتار من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي في حادث اعتبرته السلطات الإسرائيلية عملية إرهابية.

وبدأت السلطات الهندية تحققيا في ملابسات الانفجار.

وتسبب الحادث بأضرار لـ3 سيارات كانت مركونة قرب السفارة، وتزامن مع مرور 29 عاما على العلاقات المشتركة بين إسرائيل والهند”.

وأكد وزير الخارجية الهندي سوبرابميام جاي شانكار أن بلاده لن تدخر جهدا للقبض على منفذي الانفجار الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي.

وتحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أنه تم رفع مستوى الأمن في الجهاز الأمني، بعد الانفجار.