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إيران وروسيا تعتزمان التجارة بالعملة المحلية بدلا من الدولار الأمريكي

منذ 35 دقيقة
إيران - روسيا

إيران - روسيا

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية (الأربعاء 27-12-2023) أن إيران وروسيا توصلتا إلى اتفاق بشأن التجارة بعملتيهما المحليتين بدلا من الدولار الأمريكي.

وأضافت أن الاتفاق تم توقيعه خلال اجتماع بين محافظي البنكين المركزيين للبلدين في روسيا.

وتخضع كل من إيران وروسيا لعقوبات الأمريكية.

وقالت وسائل الإعلام “يمكن للبنوك والجهات الاقتصادية الفاعلة الآن استخدام البنى التحتية بما في ذلك الأنظمة المصرفية الداخلية بين البنوك، دون الحاجة إلى استخدام نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، للتعامل بالعملات المحلية”.

ووقع أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا اتفاقية تجارة حرة كاملة مع إيران في 25 ديسمبر كانون الأول.

وتزايدت أهمية إيران بالنسبة للكرملين بعد أن أدت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب صراع موسكو في أوكرانيا إلى الحد من طرق التجارة الخارجية لروسيا وأجبرتها على البحث عن أسواق خارج أوروبا.

وصرحت السلطات الإيرانية بأن التعاون العسكري مع روسيا يتوسع. وقالت إيران في نوفمبر تشرين الثاني إنها أنهت الترتيبات اللازمة للحصول على طائرات مقاتلة من طراز سو-35 وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز مي-28 وطائرات تدريب عسكرية من طراز ياك-130 من روسيا.

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