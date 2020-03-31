إيران..141 وفاة جديدة بكورونا ليرفع الحصيلة إلى 2898

سجلت إيران، الثلاثاء، 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال الـ 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44606 حالات.

كما أشار جهانبور إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم حرجة، في حين شفي 14656 شخصاً.

وبعدما تجنّبت في الأسابيع الأولى فرض تدابير عزل أو حجر، منعت الحكومة الإيرانية في 25 آذار/مارس التنقل بين المدن. وقد يتم تمديد العمل بهذا التدبير الذي دخل حيز التنفيذ في 27 آذار/مارس ويستمر تطبيقه حتى 8 نيسان/أبريل.

ودون فرض الحجر بشكل رسمي، دعت السلطات السكان إلى البقاء في بيوتهم “قدر الإمكان”.

إلى ذلك كرر الرئيس حسن روحاني، الثلاثاء، الدعوات إلى السكان للبقاء في بيوتهم، مشيراً إلى أن الحدائق العامة في البلاد ستكون مغلقة الأربعاء يوم “سيزده بدر” أو “عيد الطبيعة” الذي يحتفل به الإيرانيون بنزهات في الحدائق وخارج المدن، وهو اليوم الثالث عشر من عيد النوروز، داعياً السكان إلى “ترك التقاليد لوقت آخر”، محذراً من معاقبة المخالفين بغرامات مالية.

بدورها، أمرت لجنة مكافحة كورونا وقف نشر الصحف ورقياً حتى 8 نيسان/أبريل، داعيةً وسائل الإعلام إلى اعتماد البث عبر الإنترنت، وفق وكالة أنباء “إرنا” الرسمية.

وقالت اللجنة إن “نشر الصحف ووسائل الإعلام الأخرى يستدعي عمل صحافيين ومطابع وموزعين، ما يرفع من خطر نشر المرض”.