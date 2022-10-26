إيران.. 15 قتيل في هجوم على ضريح في شيراز

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا وأصيب عشرة آخرون، الأربعاء، في هجوم على ضريح شاه جراغ في شيراز.

وقالت وكالة إعلامية تابعة للسلطة القضائية في إيران إن ثلاثة مسلحين دخلوا الضريح الواقع في مدينة شيراز بجنوب البلاد الساعة 5:45 مساء بالتوقيت المحلي (1415 بتوقيت جرينتش).

إطلاق نار واشتباكات

أطلقت قوات الأمن الإيرانية، الأربعاء، النار على أشخاص تجمعوا عند قبر مهسا أميني، الشابة التي قتلت على أيدي شرطة الأخلاق، قبل نحو شهر ونصف، ما أثار احتجاجات عارمة.

وقال شاهد لوكالة رويترز إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على أشخاص تجمعوا عند مقبرة مهسا أميني في بلدة سقز مسقط رأسها في ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها.

وأضاف الشاهد “أطلقت شرطة مكافحة الشغب النار على الحاضرين الذين تجمعوا عند القبر لحضور مراسم ذكرى مهسا… بينما ألقي القبض على العشرات”.

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية “إسنا”، أكدت من جانبها، وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومشاركين في إحياء أربعينية مهسا أميني في سقز، في إقليم كردستان.

وزعمت الوكالة أن “عددا محدودا” فقط ممن تجمعوا عند قبر أميني اشتبكوا مع قوات الشرطة في ضواحي سقز “وتم تفريقهم”.

وأضافت أنه بعد الاشتباكات، انقطعت خدمة الإنترنت في سقز “لاعتبارات أمنية”، مضيفة أن عدد من تجمعوا بلغ نحو عشرة آلاف.

وأوضحت “قطع الاتصال بالانترنت في مدينة سقز لأسباب أمنية بعد توترات ومواجهات متفرقة حصلت بعد إحياء الذكرى”.

وجاءت الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن الإيرانية والمحتجين في سقز عقب حملة الاعتقال التي طالت الحضور في أربعينية أميني.