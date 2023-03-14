إيران.. 17 قتيلًا وأكثر من 1000 جريح خلال احتفالات نهاية العام

قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا وأصيب أكثر من 1000 بجراح في عموم إيران، الثلاثاء، خلال الاحتفال بآخر ليلة أربعاء من كل عام أو ما يعرف بـ”الأربعاء الأحمر”، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وقال يحيى طبري رئيس قسم الطوارئ في طهران لوكالة أنباء “تسنيم”، إن 8 أشخاص لقوا مصرعهم في احتفال آخر السنة جراء استخدام المفرقعات والألعاب النارية.

وأضاف: “تم بتر أيدي وأرجل 21 شخصًا بسبب المفرقعات، وتضررت عيون 69 شخصًا”.

وأوضح طبري، أن طهران وحدها سجلت إصابة 420 شخصًا بجراح جراء الألعاب النارية.

وأعلنت الشرطة الإيرانية في وقت سابق، أن الأشخاص الذين اعتقلوا، ليلة الأربعاء، بتهمة “إثارة الفوضى وتعطيل النظام الاجتماعي” سيظلون رهن الاعتقال حتى انتهاء عطلة “عيد النوروز”، الثاني من أبريل/نيسان المقبل.

وقال عباس علي محمديان ، قائد شرطة طهران، إن الشرطة ستستخدم المساجد و”الجماعات الشعبية” للسيطرة على الحوادث المحتملة.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الطوارئ في إيران، عن تسجل إصابة 1172 شخصًا بجراح خلال الاحتفالات في عموم البلاد، مضيفة أن “139 شخصًا تم إدخالهم المستشفى من بينهم 8 في حالة حرجة للغاية”.

كما احترق عدد من المنازل والمحال التجارية، فيما تضررت السيارات المركونة في الشوارع جراء تلك المفرقعات والنيران.

وتعد “ليلة الأربعاء” أحد مظاهر استقبال “عيد النوروز” الذي يصادف، 21 آذار/ مارس، وهو مهرجان تقليدي لوداع آخر شمس في السنة يقام في ليلة الأربعاء الأخير من “السنة الفارسية”، والتي تحتفل بها عدة شعوب، مثل الإيرانيين، والأكراد، وبعض الأفغان، وغيرهم.

ويشعل الناس النيران في هذه الليلة، ويقفزون عليها وهم يرددون أشعارًا خاصة باللغة الفارسية، مثل: “صُفرتي إليك وحُمرتك إليَّ”.