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إيران.. 4 قتلى في هجوم على مرقد في شيراز

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2023 8:06 مساءً
هجوم على مرقد في شيراز- أرشيفية

هجوم على مرقد في شيراز- أرشيفية

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أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قتلوا في هجوم على مرقد شيعي في شيراز، الأحد، مضيفة أن “إرهابيين” مسلحين دخلا محيط الضريح.

وكان مسجد شاه جراغ هدفا لهجوم آخر وقع في أكتوبر تشرين الأول عندما أطلق مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية النار وقتلوا 15 شخصا.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن أحد المسلحَين اعتقل.

هجمات سابقة

وفي أيلول/سبتمبر 2018، قتل 24 شخصا على الأقل في هجوم استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز بجنوب غرب إيران، اتهمت السلطات مجموعة مرتبطة بـ”انفصاليين تكفيريين” بالوقوف خلفه.

وفي السابع من حزيران/يونيو 2017، قتل 17 شخصا على الأقل عندما هاجم مسلحون وانتحاريون مبنى مجلس الشورى وضريح مؤسس الجمهورية الاسلامية الإمام الخميني في طهران، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، تبنت مجموعة “جند الله” المتطرفة هجوما انتحاريا استهدف مصلين يحيون ذكرى عاشوراء في جابهار (جنوب شرق)، ما أدى الى وفاة 34 شخصا وإصابة عشرات.

وفي تموز/يوليو من العام نفسه، قتل 28 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 250 بجروح في اعتداء على مسجد للشيعة في زاهدان مركز محافظة سيستان بلوشستان، أتى بعد أسابيع من إعدام زعيم “جند الله” عبد الملك ريغي شنقا.

وتبنت المجموعة في تشرين الأول/أكتوبر 2009 هجوما انتحاريا أودى بـ42 شخصا في مدينة بيشين قرب الحدود الباكستانية، استهدف اجتماعا ضمّ ضباطا في الحرس الثوري وزعماء محليين لـ”تعزيز الوحدة بين الشيعة والسنة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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