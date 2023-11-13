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"إيرباص": اتفاق "من حيث المبدأ" حول طلبيّة كبيرة للخطوط التركية

منذ 6 دقائق
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية

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أعلن متحدث باسم إيرباص اليوم الإثنين، أنّ شركة صناعة الطائرات والخطوط الجوية التركية توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ حول “طلبية كبيرة لطائرات تجارية”.

وقال المتحدث إنه جارٍ التصديق على الاتفاق وسيتم الإعلان عنه في “الأيام المقبلة”.

كانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد ذكرت في وقت سابق، أن الخطوط الجوية التركية أجرت محادثات يوم السبت مع إيرباص، لمناقشة طلبية محتملة لشراء 355 طائرة جديدة.

وناقش مسؤولون من الخطوط الجوية التركية، خلال الاجتماع الذي عقد في إسطنبول، شراء 75 طائرة عريضة البدن من طراز إيه 350-900 و15 طائرة عريضة البدن من طراز إيه 350-1000 بالإضافة إلى 250 طائرة ضيقة البدن من طراز إيه 321 نيو وخمس طائرات شحن من طراز إيه 350 إف وعشر طائرات من طراز إيه 350-900 تم الاتفاق على شروطها بالفعل.

    المصدر :
  • رويترز

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