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"إيرباص" تتفق على تسوية مالية بشأن قضايا فساد

منذ 8 دقائق
شركة إيرباص

شركة إيرباص

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أعلنت شركة إيرباص ومكتب الادعاء المالي الفرنسي، في جلسة استماع أمام محكمة،الأربعاء، الاتفاق على تسوية تحقيق يتعلق بمعاملات سابقة للشركة تتضمن رشى في ليبيا وقازاخستان مقابل دفع الشركة غرامة تقدر بنحو 16 مليون يورو (16.62 مليون دولار).

وما زالت التسوية في حاجة إلى أن تقرها المحكمة، واعتبر الادعاء أن إيرباص دفعت بالفعل منذ ثلاثة أعوام أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بما ينطوي على فساد، تعاونت فيه الشركة مع السلطات.

وقال الادعاء: “الغرامة القياسية في ذلك الوقت غطت بالكامل المصلحة العامة، ومنذئذ، حدث تحول داخلي عميق في إيرباص”.

وتأتي تسوية الرشى الجديدة كتمديد لاتفاق مُبرم مع الادعاء في 2020، تضمن توقيع غرامات قياسية على إيرباص.

وقال الادعاء إن معاملات إيرباص غير القانونية في ليبيا وكازاخستان ما زالت قيد التحقيق؛ ولذلك لم تدخل اتفاق التسوية المبرم، العام 2020.

وقال مطلعون على القضية الجديدة إنها تشمل بيع طائرات لليبيا إبان حكم معمر القذافي في 2007 وطائرات هليكوبتر وأقمار صناعية ومركز مراقبة أقمار صناعية إلى كازاخستان في 2009.

واكتُشفت قضية الرشى في ليبيا في إطار تحقيق أوسع نطاقا أجراه الادعاء المالي الفرنسي عن رجال أعمال وسياسيين مرتبطين بالرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بشأن الاشتباه في وجود حملة سياسية غير مشروعة ممولة بأموال ليبية، وهو ما دأب ساركوزي على نفيه.

    المصدر :
  • رويترز

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