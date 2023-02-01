إيرباص وقطر تستهدفان تسوية الخلاف بشأن طائرات إيه350

قال مصدران مطلعان إن الآمال تتزايد للتوصل إلى اتفاق بين شركتي إيرباص والخطوط الجوية القطرية،الأربعاء، لتجنب محاكمة لم يسبق لها مثيل بشأن سلامة الطائرات من طراز إيه350 وإلغاء طلبيات بمليارات الدولارات.

وأفاد المصدران بحدوث تقارب في وجهات النظر بين الشركتين فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بأكثر من عشرين طائرة لا تزال متوقفة عن التحليق بعد تدخل سياسي ومحادثات فنية.

وأضافا أن جولة محادثات رفيعة المستوى تنعقد اليوم الأربعاء في محاولة لحل النزاع بين الشركتين الذي تبلغ قيمة التعويضات فيه ملياري دولار.

وامتنعت شركة إيرباص ومقرها فرنسا والخطوط الجوية القطرية عن التعليق.

ودخلت قطر في نزاع مع أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم بشأن سلامة طائرات إيرباص إيه350 ورفعت هذا النزاع إلى المحكمة بعد أن كشف تقشر الطلاء وجود فجوات في طبقة سفلية من نظام الحماية من الصواعق في هذا الطراز.

وأقرت إيرباص بوجود عيوب في الجودة، لكنها تصر على أن الطائرات آمنة وردت بإلغاء عشرات الطلبيات كانت قطر قد تقدمت بها لشراء طائرات.

وتحدد موعد لهذه المحاكمة النادرة بين الشركتين في المملكة المتحدة في يونيو حزيران.