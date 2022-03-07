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إيرلندا.. شاحنة تصدم بوّابة السفارة الروسية (فيديو)

7 - مارس - 2022
شاحنة تصدم بوابة السفارة الروسية في ايرلندا

شاحنة تصدم بوابة السفارة الروسية في ايرلندا

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جابت دول العالم احتجاجات وتظاهرات مندّدة بالغزو الروسي لأوكرانيا المستمر في يومه الثاني عشر، واختلفت طرائق وأساليب الاحتجاج بين تظاهرات ومقاطعات وعقوبات وغيرها. لكن في ايرلندا، يبدو أن رجلًا قرّر أن يعبّر عن احتجاجه بطريقة مختلفة.

اذ أوقفت الشرطة الإيرلندية رجلا وفتحت تحقيقا، الاثنين، بعدما صدمت شاحنة بوابة السفارة الروسية في دبلن، في ما وصفته السفارة بأنه عمل “إجرامي”.

وفي التفاصيل، وقع الحادث بعد الظهر في جنوب العاصمة، وقالت الشرطة : “تم القبض على رجل… رهن الاعتقال حاليا، والتحقيق جار”.

وأظهرت لقطات فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي شاحنة كبيرة تحمل شعار شركة مختصة في مواد ذات أغراض دينية تصدم بخلفيتها بوابة السفارة الخارجية وتحطمها.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

في غضون ذلك، اتهمت السفارة الروسية في دبلن، في بيان، الشرطة بعدم التدخل، ودانت ما حصل باعتباره فعلا “إجراميا جنونيا” ضد “بعثة دبلوماسية سلمية”،معربةً عن “قلقها البالغ” ومطالبة السلطات الإيرلندية “باتخاذ تدابير شاملة” من أجل “ضمان سلامة موظفيها وعائلاتهم”.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا، يتجمع العديد من المتظاهرين بانتظام خارج السفارة الروسية في إيرلندا لدعم الأوكرانيين.

وألقى أحد المتظاهرين، وهو قس كاثوليكي، طلاء أحمر، الجمعة، على أبواب البعثة الدبلوماسية أثناء إدلائه بتصريح للإذاعة الوطنية.

ودعا بعض قادة المعارضة رئيس الوزراء الإيرلندي، ميشال مارتن، إلى طرد السفير الروسي، لكن مارتن رفض اتخاذ مثل هذه الخطوة بحجة أنها ستعرض للخطر قدرة إيرلندا على مساعدة مواطنيها في روسيا.

    المصدر :
  • الحرة

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