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إيرلندا: نعمل على مراجعة الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

منذ 4 دقائق
رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار

رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فرادكار

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أفاد رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار اليوم الخميس 1 فبراير/شباط، إن دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي تريد مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي على أساس أن إسرائيل ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.

وذكر فارادكار للصحفيين أن عددا من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تتحدث أيضا عن احتمال الاعتراف المشترك بدولة فلسطينية بعد انتهاء الصراع الحالي.

وأضاف فارادكار للصحفيين عقب قمة للاتحاد الأوروبي “علاقات الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قائمة على اتفاقية بها بند لحقوق الإنسان، ويعتقد كثيرون منا أن إسرائيل ربما تكون انتهكتها”. وتابع “ذلك شيء نتحدث عنه”.

ومضى قائلا “لا يوجد توافق تام، لكنني دعوت لهذا اليوم ودعوت إليه في ديسمبر”.

ولطالما ناصرت أيرلندا حقوق الفلسطينيين، ودأب وزراء على قول إن الحكومة تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال فاراداكار خلال حديثه في نهاية قمة الاتحاد الأوروبي إن هناك الكثير “من الدول ذات الفكر المتشابه جدا” حول طاولة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف “شيء آخر نتحدث عنه هو الاعتراف. تحرك عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي معا للاعتراف بفلسطين قد يسمح بحدوث مزيد من المفاوضات من وضع التكافؤ بعد انتهاء الحرب في غزة بشأن حل الدولتين”.

    المصدر :
  • رويترز

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