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إير فرانس تعتزم استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتباراً من 24 يناير

منذ 17 دقيقة
شركة طيران “إير فرانس”

شركة طيران “إير فرانس”

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قالت متحدثة باسم الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) الثلاثاء إن الشركة تعتزم استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتبارا من 24 يناير كانون الثاني، لتصبح أحدث شركة طيران أجنبية تنهي تعليق رحلاتها خلال الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت المتحدثة أن إير فرانس ستسير ثلاث رحلات أسبوعية من باريس إلى تل أبيب باستخدام طائرات إيرباص إيه350.

وأوقفت شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى إسرائيل مع الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر\تشرين الأول. واستأنفت لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية والنمساوية الرحلات إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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