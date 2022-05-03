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إيطاليا أمام مشكلة كبيرة إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي

3 - مايو - 2022
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في وقت يبحث الإتحاد الأوروبي خيار حظر إمدادات النفط والغاز من روسيا، أفاد وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني اليوم الثلاثاء بأن إيطاليا ستواجه صعوبات شديدة في مخزون الغاز إذا انقطعت إمدادات الغاز الروسي الآن، مضيفا ان ذلك سيمثل مشكلة في موسم الشتاء.

وأضاف سينجولاني أمام مجلس النواب: “من المهم الحفاظ على التدفقات الروسية حتى نهاية 2022، لنتمكن من مواجهة الشتاء والسماح بالاستغناء التدريجي عن الإمدادات الروسية بشكل آمن”.

وتابع: إن تحديد سقف لسعر الغاز على مستوى البلاد في إيطاليا سيكون “صعبا للغاية” وإنه يتعين فعل ذلك على مستوى الإتحاد الأوروبي.

    المصدر :
  • رويترز

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