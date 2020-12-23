إيطاليا.. أهالي ضحايا كورونا يقاضوّن مسؤولين كبار بسبب الإهمال

أعلن أهالي وأقارب ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا عن رفع دعاوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس منطقة لومباردي بسبب “إهمال” مزعوم في تعاملهم مع الوباء، وفقا لما ذكرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وستقوم مجموعة مكونة من 500 أسرة برفع دعاوى مدنية اليوم الأربعاء أمام المدعين العامين في بيرغامو بمقاطعة لومباردي التي تضررت بشدة خلال الموجة الأولى من الوباء.

ويزعم أهالي الضحايا أن الزعماء الثلاثة غوزيبي كونتي وروبرتو سبيرانزا وأتيليو فونتانا على التوالي ساهموا في وفاة ما يقرب من 70 ألف شخص مصاب بكورونا في إيطاليا.

وتركز الدعوى القضائية على تحرك السلطات لإعادة فتح مستشفى في بلدة بيرغامو في ألزانو لومباردو بعد ساعات من تفشي المرض هناك في 23 فبراير، وما تلاه من فشل في العزل الفوري للبلدة ولبلدة نيمبرو القريبة، على الرغم من نصيحة العلماء في أوائل مارس.

ومن المواضيع الحاسمة بالإجراء القانوني هو الغياب المزعوم لخطة وطنية لمكافحة الجائحة، وفشل السلطات الإقليمية في تنفيذ خطة محلية كان من المفترض أن تكون جزءا من الخطة الوطنية.

وتسعى المحامية كونسويلو لوكاتي التي تقود القضية للحصول على 259 ألف يورو (315 ألف دولار) كتعويض لكل أسرة. ويقود هذه الخطوة القانونية أعضاء من “وي ول ريبورت” وهي مجموعة من أقارب الضحايا تشكلت في أبريل الماضي.

وقدمت المجموعة حتى الآن 300 شكوى قانونية توضح بالتفصيل كيف مات بعض الضحايا إلى المدعين العامين في بيرغامو الذين بدأوا التحقيق في الإهمال المزعوم من قبل السلطات في يونيو.

وقالت لوكاتي إن الشكاوى القانونية لم تحدد الجرائم أو الجناة، لكن البحث الذي أجري في الأشهر الأخيرة “سمح لنا بتحديد المسؤوليات الواضحة”، مما أدى إلى رفع دعوى مدنية.

وأضافت أن “الحكومة والإقليم مسؤولان عن انتهاك القواعد والتقصير في الواجبات، والقانون يلزم إيطاليا بوضع خطة وطنية مناسبة والسلطة الإقليمية لتنفيذ خطة إقليمية مناسبة”.

وتدعي المحامية أن خطة مكافحة الجائحة الإيطالية لم تكن فقط قديمة للغاية، ولكن لم يتم اختبارها مطلقا لتحديد فعاليتها.

وكانت إيطاليا من أولى الدول الأوروبية التي أصابها الوباء، وتم الكشف عن أن خطتها الخاصة بالوباء تعود إلى عام 2006.

وتزعم لوكاتي أن لومباردي التي تحملت وطأة الوباء لديها خطة إقليمية لم يتم تنفيذها، وقالت “لقد منح المواطنون الدولة والحكومة الإقليمية مهمة حماية حياتهم ولم يفعلوا ذلك”.

وقالت المحامية التي توفي والدها بسبب كورونا إن الهدف ليس التعويض المالي بقدر ما هو أن تتحمل السلطات المسؤولية.