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إيطاليا: أوكرانيا ستصبح عضواً في الناتو بمجرد انتهاء حربها مع روسيا

منذ 42 دقيقة
وزير الخارجية الإيطالي

وزير الخارجية الإيطالي

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أكّد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم السبت 17 فبراير/شباط 2024، على أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي وأيضا في حلف شمال الأطلسي، لكنه أوضح أنه لا يمكنها الانضمام للحلف وهي لا تزال تخوض حربا مع روسيا.

وأضاف تاياني في مؤتمر ميونيخ للأمن “الرسالة إلى روسيا واضحة للغاية: أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنعمل على أن تكون أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي”.

لكنه أوضح أن انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي مستحيلة وهي لا تزال عالقة في صراع عسكري مع روسيا.

وتابع “علينا أن نكون حذرين للغاية”، لأن خوض عضو في الحلف حربا مع روسيا “يعني حربا عالمية ثالثة”.

    المصدر :
  • رويترز

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