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إيطاليا: إجماع أوروبي على ضرورة فرض عقوبات على من يسلحون أعداء إسرائيل

منذ 23 دقيقة
أنطونيو تاياني

أنطونيو تاياني

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل الجاري، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يرغبون في فرض عقوبات جديدة على من يسلحون أعداء إسرائيل ومن يهاجمون السفن في البحر الأحمر.

وأضاف تاياني غداة اجتماع وزراء خارجية الاتحاد “كان هناك إجماع على ضرورة فرض عقوبات على كل من يقدم طائرات مسيرة وأسلحة وصواريخ لمن يهاجمون إسرائيل ومن يهاجمون السفن في البحر الأحمر”.

وأردف الوزير أن مسألة العقوبات ستخضع للبحث أيضا خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي من المقرر أن يرأسه خلال الأيام الثلاثة المقبلة في جزيرة كابري الإيطالية.

للمزيد اقرأ:

وسط دعوات لفرض عقوبات على إيران.. وزراء خارجية مجموعة السبع يجتمعون في إيطاليا

 

    المصدر :
  • رويترز

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